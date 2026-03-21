Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 21 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle strade, offrendo un servizio di informazione ai cittadini. Le informazioni vengono aggiornate regolarmente per tenere gli utenti informati sugli eventuali cambiamenti e disagi in atto.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione per un incidente avvenuto nella notte rimane chiusa la via Cristoforo Colombo verso Ostia nel tratto dalla via Pontina raccordo anulare fare attenzione un veicolo in fiamme in prima corsia sulla diramazione Roma nord tra Castelnuovo di Porto è Fiano Romano in direzione A1 Firenze Roma le altre notizie sulla via Salaria resta attivo per la restringimento di carreggiata all'altezza dell'aeroporto di Roma Urbe possibili rallentamenti nelle ore di. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 07:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07:25Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete... Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 18:40. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook