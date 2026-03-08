Vetrine Rossoblù Una scossa l’Europa Le attività caricano i ragazzi di Italiano

Le vetrine rossoblù sono al centro dell’attenzione mentre si avvicinano le sfide europee. I giocatori si preparano per gli ottavi di Europa League contro la Roma, in programma giovedì al Dall’Ara, e per la partita di oggi contro il Verona. I tifosi manifestano il loro entusiasmo, cercando di sostenere la squadra in questa fase cruciale della stagione.

In attesa degli ottavi di Europa League contro la Roma, giovedì al Dall’Ara, e del match di oggi contro il Verona, cresce la voglia di far sentire il proprio tifo ai ragazzi di Italiano. ’ Vetrine Rossoblù ’ è l’iniziativa di Confcommercio Ascom, assieme ad altre realtà imprenditoriali cittadine, con la partnership del Carlino, accompagnerà la squadra nel cammino europeo. Una passione profonda quella per i colori rossoblù, come testimoniato dai bolognesi e dalle attività che partecipano all’iniziativa. Tra questi Stefania Pivi di Bar Pasticceria Carlo in via Degli Orti 10; la tabaccheria Bar 102 in via Saffi 47c; Stefania Vacchi di Merceria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

