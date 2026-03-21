Max Verstappen aveva conquistato la vittoria alla Quattro Ore del Nürburgring, ma successivamente la sua squadra è stata squalificata dai commissari. La decisione è arrivata dopo un controllo che ha portato all’annullamento del risultato. La gara si è conclusa con questa modifica, lasciando in sospeso il risultato finale. La squalifica ha cancellato il successo del pilota e della sua squadra.

Max Verstappen ha ottenuto la vittoria alla Quattro Ore del Nürburgring, ma la sua squadra è stata successivamente squalificata dai commissari. L’olandese aveva conquistato la pole position sul tracciato completo di oltre 24 chilometri con quasi due secondi di vantaggio. L’incidente riguarda l’utilizzo improprio delle gomme: il pilota e i suoi co-piloti, Jules Gounon e Daniel Juncadella, hanno utilizzato un set di pneumatici in più rispetto a quanto consentito dal regolamento. Nonostante abbiano portato la vettura Mercedes classe GT3 al successo con quasi un minuto di distacco sulla seconda classificata, la sanzione ha annullato il risultato finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verstappen: vittoria al Nürburgring annullata da un errore

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