Verstappen | vittoria al Nürburgring annullata da un errore
Max Verstappen aveva conquistato la vittoria alla Quattro Ore del Nürburgring, ma successivamente la sua squadra è stata squalificata dai commissari. La decisione è arrivata dopo un controllo che ha portato all’annullamento del risultato. La gara si è conclusa con questa modifica, lasciando in sospeso il risultato finale. La squalifica ha cancellato il successo del pilota e della sua squadra.
Max Verstappen ha ottenuto la vittoria alla Quattro Ore del Nürburgring, ma la sua squadra è stata successivamente squalificata dai commissari. L’olandese aveva conquistato la pole position sul tracciato completo di oltre 24 chilometri con quasi due secondi di vantaggio. L’incidente riguarda l’utilizzo improprio delle gomme: il pilota e i suoi co-piloti, Jules Gounon e Daniel Juncadella, hanno utilizzato un set di pneumatici in più rispetto a quanto consentito dal regolamento. Nonostante abbiano portato la vettura Mercedes classe GT3 al successo con quasi un minuto di distacco sulla seconda classificata, la sanzione ha annullato il risultato finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Max Verstappen perde la vittoria al Nürburgring. Squalificata la Mercedes n. 3Max Verstappen ha perso la seconda affermazione in carriera nel Nürburgring Langstrecken-Serie.
F1, quando sarà in pista Max Verstappen al Nürburgring Nordschleife?Max Verstappen correrà la 54ma edizione dell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, appuntamento che vivremo nel weekend del 17 maggio e che sarà nuovamente...
Verstappen svela il motivo della sua vittoria al Nürburgring
Tutto quello che riguarda Verstappen vittoria al N rburgring...
Temi più discussi: Max Verstappen vince al Nürburgring in NLS2: potrebbe partecipare alla NLS3 ad aprile; Marko e lo stop al sogno di Verstappen di cercare il record del Nurburgring con una F1; Max Verstappen vince la gara NLS2 al Nurburgring assieme a Juncadella e Gounon; Max Verstappen - Dopo il Nürburgring, toccherà a Daytona?.
Max Verstappen dopo il Nürburgring: Ho preso confidenza con la vettura ed è stato davvero divertenteMax Verstappen è tornato al Nürburgring nella giornata odierna ed ha ottenuto una splendida prestazione con la prorpia Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 schierata ... oasport.it
La vittoria al Nürburgring passa alla BMWMichele Montesano La vittoria conquistata in pista, a distanza di poche ore, si è trasformata in una cocente delusione. Max Verstappen, Daniel Juncadella e Jules Gounon si sono visti ... italiaracing.net
CLAMOROSO - LA #3 DI VERSTAPPEN SQUALIFICATA PER AVER USATO UN SET DI GOMME IN PIÙ DEL PREVISTO Queste le parole di Christian Hohenadel, team principal di Winward: “La squalifica è un duro colpo. Purtroppo, un errore commesso facebook
Verstappen: "Felice per Kimi, la prima vittoria di tante". VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #ChineseGP x.com