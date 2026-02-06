Referendum l’ultima disperata trappola della sinistra per rinviare il voto | accolto il cambio del testo

La Corte di Cassazione ha deciso di accogliere la richiesta di riscrivere il testo del quesito referendario sulla riforma della giustizia, aprendo di fatto la strada a un possibile slittamento della consultazione prevista per il 22 e 23 marzo. La decisione arriva dopo che un comitato di giuristi aveva depositato oltre 500.000 firme, cercando di spostare l’appuntamento elettorale. La mossa viene vista come un’ultima, disperata tentazione della sinistra per posticipare il voto e ritardare il confronto sulla riforma. Ora

🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, l'ultima disperata trappola della sinistra per rinviare il voto: accolto il "cambio del testo"

