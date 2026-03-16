Verso il referendum Voto no per patriottismo costituzionale

In vista del prossimo referendum, un cittadino e sostenitore dell’attivismo civico si è espresso dichiarando che voterà no per motivi di patriottismo costituzionale. Ha condiviso una riflessione personale, sottolineando l’importanza di partecipare con consapevolezza e responsabilità alle scelte democratiche, invitando altri a fare lo stesso. La sua posizione si basa sulla convinzione che il voto rappresenti un atto di impegno civico e di rispetto per la Costituzione.

"Riguardo all’ormai imminente referendum, mi pongo e propongo una domanda preliminare da semplice cittadino e da aclista che crede da sempre nel valore dell’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole. Quale idea della democrazia, che dovrebbe essere prima di tutto rispetto delle minoranze, e quale idea della Carta fondamentale dello Stato ha spinto l’attuale governo a elaborare e perseguire una legge di rilevante revisione costituzionale, evitando perfino un minimo di dibattito nei quattro passaggi parlamentari? Ritengo che il voto del 22 e 23 marzo sia di grande importanza per il nostro paese, non perché favorisca la caduta del governo Meloni, che ha il diritto di governare finché la coalizione di destra avrà la maggioranza dei consensi, ma per un valore molto superiore: la piena salvaguardia della nostra Costituzione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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