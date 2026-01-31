Verso Cremonese-Inter le probabili formazioni | Frattesi ed Esposito dal primo minuto

Domani sera la Cremonese affronta l’Inter in una partita importante di Serie A. La capolista torna in campo dopo la vittoria di Dortmund, con Frattesi ed Esposito pronti a partire titolari. I nerazzurri cercano di consolidare il primato, mentre i padroni di casa puntano a conquistare punti salvezza. La sfida si presenta come un’occasione per vedere da vicino le scelte di formazione e i possibili sviluppi in classifica.

Aperitivo domenicale di Serie A con la capolista. Dopo la bella vittoria di Dortmund la Beneamata si rituffa nel campionato. Domani alle ore 18:00 Cremonese-Inter: le probabili formazioni delle due squadre. Chiavi della porta affidate a Yann Sommer – Josep Martinez tornerà in Coppa Italia.

