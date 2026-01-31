Verso Cremonese-Inter le probabili formazioni | Frattesi ed Esposito dal primo minuto
Domani sera la Cremonese affronta l’Inter in una partita importante di Serie A. La capolista torna in campo dopo la vittoria di Dortmund, con Frattesi ed Esposito pronti a partire titolari. I nerazzurri cercano di consolidare il primato, mentre i padroni di casa puntano a conquistare punti salvezza. La sfida si presenta come un’occasione per vedere da vicino le scelte di formazione e i possibili sviluppi in classifica.
Aperitivo domenicale di Serie A con la capolista. Dopo la bella vittoria di Dortmund la Beneamata si rituffa nel campionato. Domani alle ore 18:00 Cremonese-Inter: le probabili formazioni delle due squadre. Chiavi della porta affidate a Yann Sommer – Josep Martinez tornerà in Coppa Italia. Nel pacchetto Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Cremonese Inter
Probabili formazioni Atalanta Inter, grande ritorno dal primo minuto per Chivu
Ecco le probabili formazioni di Atalanta e Inter, con particolare attenzione al ritorno dal primo minuto di Chivu.
Udinese-Napoli, le probabili formazioni: Conte pronto a lanciare Vergara dal primo minuto
L'attesa per la sfida tra Udinese e Napoli si intensifica, con Antonio Conte pronto a sorprendere schierando Vergara dal primo minuto.
Ultime notizie su Cremonese Inter
Argomenti discussi: Verso Cremonese-Inter: l'allenamento dei nerazzurri; Inter, le ultime verso la Cremonese: possibile chance per Frattesi. Zielinski dal 1'; Dove vedere Cremonese-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Verso Cremonese-Inter: Esposito con Lautaro. A centrocampo chance per Frattesi?.
Tutti uguali, tranne uno! Gigi Simoni, l’allenatore gentiluomo che lega Cremonese ed InterIl ricordo di Gigi Simoni in vista del derby lombardo tra Cremonese ed Inter di domenica: l'eredità calcistica e umana dell'ex-allenatore ... derbyderbyderby.it
Cremonese-Inter, 23ª giornata di Serie A: la capolista non vuole fermarsiCremonese-Inter si gioca domenica 1 febbraio alle 18:00 allo Zini. La capolista a 52 punti sfida i grigiorossi in crisi, senza vittorie da otto giornate. DAZN e Sky. lifestyleblog.it
Cremonese Inter – Pronostico & Analisi Domenica 1 Febbraio – Stadio Giovanni Zini La capolista Inter fa visita alla Cremonese in una sfida sulla carta sbilanciata, con i nerazzurri proiettati verso il vertice della Serie A e i padroni di casa in difficoltà. P facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.