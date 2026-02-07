fiorentina torino probabili formazioni e tv torna kean dal primo minuto

Questa sera la Fiorentina prova a risollevarsi contro il Torino. La squadra di casa cerca punti importanti, soprattutto con Kean che torna in campo dal primo minuto. La partita si gioca alle 20 e i tifosi sono in attesa di vedere se i viola riusciranno a cambiare rotta.

Firenze, 7 febbraio 2026 – Forse non è l’ultima spiaggia per i viola, forse è la penultima. Di certo la partita di stasera contro il Torino (20.45, diretta SkySport e Dazn) è uno dei tanti passaggi cruciali per la Fiorentina di quest’anno, quasi tutti falliti dai viola. Anche stasera (come tante altre volte in stagione) dobbiamo dire che per i gigliati “è vietato sbagliare”, ma questi divieti non hanno avuto molto seguito finora. Nella prima partita di Paratici al “Franchi” come direttore sportivo e nella serata del ritorno di Moise Kean dal primo minuto, la Fiorentina deve vincere per levarsi dalla zona retrocessione e per inguaiare anche il Torino del fiorentino Baroni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

