Gli scontri al vertice. Rainbow sfida la capolista. Vdm Logisteel può sognare.

Appuntamento da non sbagliare fallire per la Npsg Elettrosistemi che oggi alle 17.30 al ’PalaMariotti’ incontrerà nell’ultima giornata del campionato di Serie B maschile il Sant’Anna Tomcar. Con i suoi 14 punti, gli ultimi tre conquistati nel weekend scorso contro Mondovì, la squadra torinese ha avuto un cammino simile a quello degli spezzini, alternando alti e bassi. Sarà inoltre una sfida ’fratricida’ visto che alla guida dei piemontesi c’è Edoardo Melato, fratello del palleggiatore e nuovo acquisto dei biancazzurri. A chiudere il turno saranno: Parella-Limbiate, Mondovì-Novi Pallavolo, Garlasco-Diavoli Rosa, Saronno-Ciriè, Caronno-Malnate e Res Como-Albisola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

