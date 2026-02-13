Il Messina Futsal ospita il Regalbuto per lanciare la decisiva volata
Il Messina Futsal ospita il Regalbuto per lanciare la decisiva volata. La squadra giallorossa, dopo due sconfitte consecutive, punta a tornare a vincere e a consolidare la posizione in classifica, sfruttando il match di sabato al “PalaLaganà” di Montepiselli.
A quattro giornate dal termine della regular season, la formazione giallorossa è chiamata alla vittoria sabato pomeriggio per rafforzare il primato nel campionato di Serie A2 Il Messina Futsal vuole lanciare la volata nel campionato di Serie A2 di calcio a 5. A quattro giornate dal termine della regular season, la formazione giallorossa ospiterà sabato il Regalbuto sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli con l’obiettivo di tornare a fare punti dopo due sconfitte. “Queste battute d’arresto fanno parte del percorso di ogni stagione, soprattutto in un torneo equilibrato come il nostro - dichiara il presidente Fabrizio Caratozzolo alla vigilia del match -.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su messina futsal
La capolista Messina Futsal pronta per la sfida in trasferta contro il Regalbuto
Calcio a 5, l'obiettivo è macinare punti: il Forlì ospita il Futsal Ponte Rodoni
Il Forlì affronta in casa il Futsal Ponte Rodoni nella 13ª giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5.
Futsal Serie A2 | Messina Futsal vs Marsala Futsal
Ultime notizie su messina futsal
Argomenti discussi: Il Marsala Futsal ospita la capolista Messina; Piazza Armerina ospita le finali nazionali di basket Under 19 sfida tra i migliori giovani del panorama italiano.
Il Marsala Futsal si riprende il derby, contro la capolista Messina finisce 7 a 2Il Marsala Futsal non ha disatteso l’appuntamento con il derby d’alta classifica in casa contro il Messina, dominando, sfoderando un bel gioco ... itacanotizie.it
Futsal: grande vittoria del Marsala Futsal sulla capolista Messina, la vetta è vicinaIl Marsala Futsal atteso sul campo del Piazza Armerina per un derby 'caldo. Dopo una pausa il Campionato di serie A2 Girone D torna oggi, sabato 31 gennaio, con la 13ª giornata. Il Marsala Futsal 2012 ... tp24.it
Next Match #serieA2 Messina Futsal vs Sicurlube Futsal 14 Febbraio ore 15:00 Pala Laganà Accesso alla struttura con offerta libera! #messinafutsal - facebook.com facebook