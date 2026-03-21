Martedì mattina si sono svolti i funerali di Valentina Sarto, vittima di un femminicidio avvenuto recentemente. La donna è stata uccisa con 19 coltellate, in un episodio che ha attirato l’attenzione dei media e sollevato molte questioni pubbliche. La notizia ha suscitato numerosi commenti e riflessioni sulla violenza di genere, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli del fatto.

Quello di Valentina è un femminicidio che è presto diventato un caso mediatico per la sua evitabilità. Il marito, infatti, aveva da tempo iniziato ad essere violento e la donna aveva deciso di lasciarlo intraprendendo una nuova relazione. Una decisione che le è costata la vita Si svolgeranno martedì 24 marzo i funerali di ValentinaSarto,la donna di 41 anni vittima di femminicidio. Un ennesimo tragico caso di violenza che, secondo le ricostruzioni, avrebbe visto il marito della vittima infliggere le 19 coltellate al culmine della feroce lite tra i coniugi. Dalle prime ipotesi, sarebbe emerso che il movente del conflitto avvenuto tra le mura domestiche sia stato la nuova relazione della donna: “Era esasperata, non ce la faceva più. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valentina Sarto, uccisa con 19 coltellate: martedì mattina i funerali

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