A Bergamo, Valentina Sarto è stata uccisa dal marito Vincenzo Dongellini. Il nuovo compagno della donna ha affermato che Dongellini era a conoscenza delle sue intenzioni e la minacciava. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’omicidio. La vicenda ha suscitato scalpore nella comunità locale.

Ennesimo femminicidio, stavolta teatro dello spargimento di sangue è stato Bergamo. In via Pescaria, Valentina Sarto, barista 41enne, è stata uccisa dal marito Vincenzo Dongellini, 49 anni. La donna aveva una relazione extraconiugale con Moris Panza, uomo residente ad Almenno San Bartolomeo, il quale ha raccontato che aveva cercato diverse volte di convincere la vittima a sporgere denuncia contro il coniuge. Bergamo, Valentina Sarto uccisa dal marito Vincenzo Dongellini: parla il fidanzato della vittima Moris Panza: "Valentina voleva chiudere il matrimonio, ma il marito la minacciava" Le testimonianze dei vicini di casa Bergamo, Valentina... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Valentina Sarto uccisa a Bergamo dal marito Vincenzo Dongellini, il nuovo compagno: "Lui sapeva e minacciava"

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