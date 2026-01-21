Ciclsmo - Grande successo al Galà delle due ruote con tanti fiorentini in primo piano La Toscana premia i protagonisti

Al Galà delle Due Ruote, il ciclismo fiorentino si è distinto per la partecipazione e i risultati ottenuti. L’evento ha visto protagonisti atleti, dirigenti e appassionati provenienti dalla provincia di Firenze, evidenziando il ruolo importante della Toscana nel panorama ciclistico nazionale. Un’occasione per riconoscere i meriti di chi contribuisce alla crescita di questo sport nella regione.

Il ciclismo fiorentino inteso come provincia protagonista al Galà svoltosi con grande partecipazione di atleti, dirigenti e sportivi. Premiati dal Comitato Regionale i protagonisti della stagione 2025 a iniziare da Francesco Matteoli campione del mondo, europeo e italiano nell’inseguimento a squadre su pista. Altro significativo riconoscimento al fiorentino Emanuele Ferruzzi (nella foto), che ha conquistato due titoli italiani su pista in Sicilia e tre titoli regionali sulla pista di Firenze nella categoria juniores. Nel quartetto tricolore anche Luciano Gaggioli e Pietro Menici, con la guida del tecnico mugellano Marco Lapucci in una stagione straordinaria per la nostra regione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclsmo - Grande successo al Galà delle due ruote con tanti fiorentini in primo piano. La Toscana premia i protagonisti Leggi anche: Grande successo per Dario Brunori al Foiano Book Festival: la Toscana che legge parte da qui Ad Arezzo il gala “Le stelle della danza al Petrarca” con protagonisti i grandi interpreti del balletto internazionaleA Arezzo, il 20 gennaio 2026, si svolge il gala “Le stelle della danza al Petrarca”. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Torna dopo 15 anni il Giro di Sardegna: 5 tappe dal 25 febbraio al 1° marzo la presidente Todde: manifestazione strategica che riporta la Sardegna al centro del grande ciclismo e dei grandi eventi sportivi internazionali; Jonas Vingegaard al Giro d'Italia 2026: l'annuncio ufficiale | Ciclismo su strada; Lombardia - Uisp Mantova: grande successo per il 1° Trofeo MTB-Cross Corte Virgiliana; ADDII AL CICLISMO, ANCHE COMBAUD E GRØNDAHL JANSEN APPENDONO LA BICI AL CHIODO. Ciclismo, grande successo per il galà toscano di società e atletiQuarrata, 18 gennaio 2026 – Una straordinaria festa per il Galà del ciclismo toscano nel mega Forum della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata in provincia di Pistoia, elegante, spazioso e scintil ... lanazione.it APRONO OGGI LE ISCRIZIONI ALLA L'ETAPE PIEMONTE E L'ETAPE MONDOVI' 2026Il grande ciclismo torna protagonista in Piemonte nel 2026. A partire da oggi, 15 gennaio, aprono ufficialmente le iscrizioni, sulla piattaforma ENDU, per L’Étape Piemonte e L’Étape Mondovì, due ... tuttobiciweb.it Grande Festa del Ciclismo Toscano, quella che si è svolta sabato pomeriggio a Quarrata nella sala della Banca Alta Toscana. Presenti molte istituzioni, ospiti importanti e tutte le società della Toscana. Premi importanti sono stati consegnati ai ragazzi e ad ex facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.