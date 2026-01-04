Motobenedizione | festa su due ruote in piazza a Morciano

La Motobenedizione a Morciano si è svolta ieri in piazza del Popolo, nonostante il freddo e la nebbia. L’evento, molto atteso dalla comunità e dagli appassionati di moto, ha visto la partecipazione di numerosi motociclisti che hanno condiviso questa tradizione, rafforzando il senso di comunità e passione per le due ruote nel territorio.

Nonostante il freddo pungente e la nebbia che ha avvolto le strade fuori dal paese, numerosi motociclisti si sono ritrovati ieri mattina in piazza del Popolo a Morciano per la tradizionale " Motobenedizione ", appuntamento molto sentito dalla comunità locale e dagli appassionati delle due ruote. L'iniziativa è stata organizzata dalla Sam (Scuderia Automobilistica Morcianese) in collaborazione con Drd Ducati Club. La mattinata si è aperta con il ritrovo in piazza e un giro turistico sulle colline, che ha permesso ai motociclisti di condividere un momento di convivialità e passione prima del momento più atteso.

