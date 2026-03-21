Una valanga si è staccata in val Ridanna, in Alto Adige, travolgendo circa una decina di scialpinisti. Al momento si contano due persone decedute e una in gravi condizioni, mentre le operazioni di ricerca sono in corso per individuare un eventuale disperso. La slavina ha coinvolto un gruppo di escursionisti durante un attività invernale nella zona.

BOLZANO - Distacco di una valanga in val Ridanna, in Alto Adige: sarebbe di due morti e un ferito grave il bilancio provvisorio. E si cerca un possibile disperso. Due scialpinisti sono stati recuperati morti dalle masse nevose, mentre un altro è stato portato dall'elicottero di soccorso austriaco Christophorus alla Clina universitaria di Innsbruck. Fin dalle primissime ricostruzioni è emerso che sarebbero state coinvolte molte persone, forse una decina. Sul posto sono intervenuti complessivamente sei elicotteri: dall'Alto Adige i tre Pelikan, l'Aiut Alpin e la guardia di finanza, e dall'Austria il Christophorus, più un'ottantina di soccorritori di tutta l'Alta valle Isarco e diverse eliambulanze per l'intervento di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Valanga in val Ridanna travolge una decina di scialpinisti: due morti e un ferito grave. Si cerca un possibile disperso

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