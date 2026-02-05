Alto Adige valanga sopra Solda travolge un gruppo di scialpinisti | estratti due morti si cerca un terzo disperso

Questa mattina una valanga si è staccata sopra Solda, travolgendo un gruppo di scialpinisti. Due persone sono state trovate senza vita, mentre una terza è ancora dispersa. I soccorritori stanno lavorando senza sosta per rintracciare il disperso e portare in salvo chi può essere ancora vivo. La zona rimane chiusa al traffico e le ricerche continuano con l’elicottero e le unità sul terreno.

È di due vittime il bilancio provvisorio di una valanga che si è staccata nel primo pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 nella zona del rifugio Madriccio e avrebbe coinvolto un gruppo di scialpinisti impegnati in un’escursione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, con l’impiego di due elicotteri: uno della Guardia di finanza e il Pelikan 2. Secondo le prime informazioni, una persona è stata estratta viva dalla massa di neve. Le operazioni di ricerca però non si sono concluse. In base ad alcune testimonianze, non è esclusa la presenza di un’ulteriore persona rimasta sepolta sotto una seconda valanga, scesa nelle immediate vicinanze.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Alto Adige Valanga Valanga travolge un gruppo di scialpinisti in Alto Adige, due morti sopra Solda. Si cerca un'altra persona Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, travolgendo un gruppo di scialpinisti. Valanga improvvisa travolge gruppo di sciatori a Solda: almeno due morti in Alto Adige Questa mattina una valanga ha travolto un gruppo di sciatori a Solda, in Alto Adige. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Alto Adige Valanga Argomenti discussi: Trentino, doppio allarme valanga: paura in Marmolada e al Tonale; Due scialpinisti uccisi da una valanga a Solda, salva una terza persona; ''Attenzione alle valanghe. Le neve fresca in molti punti non lega con quella vecchia. Rumori 'whum' segnale di pericolo'', l'allerta dopo le nevicate; Valanghe a Solda: ricerche in corso, una persona salvata. Valanga a Solda, in Alto Adige: due mortiE' di due morti il bilancio di una valanga che nel primo pomeriggio si è staccata sopra Solda, in Alto Adige. L'incidente si è verificato nella zona del rifugio Madriccio e avrebbe interessato un grup ... rainews.it Valanga travolge un gruppo di scialpinisti in Alto Adige, due morti sopra Solda. Si cerca un'altra personaE' di due morti il bilancio di una valanga che nel primo pomeriggio si è staccata sopra Solda, in Alto Adige. L'incidente si ... msn.com Valanga travolge gruppo di scialpinisti: due morti in Alto Adige Una terza persona risulterebbe dispersa: operazioni del soccorso alpino e dell’unità cinofila facebook L’Alto Adige/Südtirol è dell’Austria. É sempre stato dell’Austria per 555 anni! Quindi Austriaci riprendetevi l’Alto Adige. Così hanno deciso Barbero e D’Orsi. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.