Una valanga si è staccata in val Ridanna, in Alto Adige, provocando la morte di due persone e il ferimento grave di un’altra. Sul posto sono intervenuti sei elicotteri e circa ottanta soccorritori per le operazioni di soccorso e recupero. La situazione è ancora in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle persone coinvolte.

BOLZANO - Distacco di una valanga in val Ridannna, in Alto Adige: sarebbe di due morti e un ferito grave il bilancio provvisorio. Due scialpinisti sono stati recuperati morti dalle masse nevose, mentre un altro è stato portato dall'elicottero di soccorso austriaco Christophorus alla Clina universitaria di Innsbruck. Fin dalle primissime ricostruzioni è emerso che sarebbero state coinvolte molte persone. Sul posto sono intervenuti complessivamente sei elicotteri: dall'Alto Adige i tre Pelikan, l'Aiut Alpin e la guardia di finanza, e dall'Austria il Christophorus, più un'ottantina di soccorritori di tutta l'Alta valle Isarco e diverse eliambulanze per l'intervento di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Valanga in val Ridanna: due morti e un ferito grave. Mobilitati per i soccorsi 6 elicotteri e 80 soccorritori

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