Alto Adige valanga travolge 25 persone in Val Ridanna morti 2 scialpinisti 5 feriti maxioperazione di soccorso - VIDEO

Una valanga in Val Ridanna ha coinvolto 25 scialpinisti, provocando due decessi e lasciando tre persone ferite gravi e altre due lievi. L’incidente si è verificato sabato 21 marzo vicino a Racines, in Alto Adige, e ha richiesto una vasta operazione di soccorso con sei elicotteri impegnati nelle operazioni di salvataggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere i feriti e recuperare i corpi delle vittime.

Valanga in Val Ridanna travolge 25 scialpinisti: due morti, tre feriti gravi e due lievi. Operazione di soccorso massiccia con sei elicotteri Una valanga ha travolto oggi, sabato 21 marzo, ben 25 persone in Val Ridana, vicino alla località di Racines, in Alto Adige. La maxi-operazione di socc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Alto Adige, valanga travolge 25 persone in Val Ridanna, morti 2 scialpinisti, 5 feriti, maxioperazione di soccorso - VIDEO Articoli correlati Valanga in Alto Adige, travolte 25 persone in Val Ridanna: 2 morti e 5 feritiUna valanga ha travolto almeno dieci persone in Val Ridanna, in Alto Adige, innescando una vasta operazione di soccorso in alta quota. Valanga in val Ridanna travolge 25 scialpinisti: due morti e 5 feriti (tre gravi e due lievi)BOLZANO - Distacco di una valanga in val Ridanna, in Alto Adige: è di due morti, più tre feriti gravi e due lievi il bilancio definitivo. Una raccolta di contenuti su Alto Adige Temi più discussi: Una valanga travolge dieci persone in val Ridanna: mobilitati i soccorsi; Una valanga travolge dieci persone in val Ridanna: due vittime, tre feriti gravi e due lievi; Famiglia nel bosco pronta a trasferirsi nel B&B offerto da Armando Carusi, attesa per il ricongiungimento; Referendum, propaganda per il No in una scuola ad Acireale: l’ufficio scolastico invia gli ispettori. Alto Adige, valanga in Val Ridanna travolge un gruppo di scialpinisti: ci sono vittimeLa maxi operazione di soccorso nella zona di Racines ha coinvolto sei elicotteri e un'ottantina di soccorritori ... tg.la7.it Valanga in val Ridanna travolge 25 scialpinisti: due morti e cinque feriti. Gli elicotteri del Soccorso Alpino in azione VIDEOBOLZANO - Valanga in val Ridanna, in Alto Adige: il bilancio e di due morti e cinque feriti. La massa nevosa si è staccata nella zona di Racines, sulla ... ilgazzettino.it ULTIM’ORA Valanga sul Tallone Grande, a Racines (Alto Adige). Coinvolti almeno 10 scialpinisti facebook E' di due morti, un ferito in gravi condizioni e un possibile disperso il bilancio al momento della valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti in Alto Adige. L'allarme per il distacco era arrivato intorno a mezzogiorno con la segnalazione di circa 10 persone coi x.com