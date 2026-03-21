Valanga in Alto Adige due morti e 3 feriti gravi | Coinvolti dieci scialpinisti In corso maxi operazione di recupero

Una valanga ha colpito dieci scialpinisti sul Tallone Grande a Racines, in Alto Adige, provocando due morti e tre feriti gravi. Sul posto sono in corso operazioni di recupero per estrarre i superstiti e gestire le vittime. La situazione rimane critica mentre le squadre di soccorso operano nella zona interessata dall’evento.

Il bilancio provvisorio della valanga sul Tallone Grande, a Racines, in Alto Adige, è di due morti e tre feriti gravi. I corpi dei due scialpinisti deceduti sono stati recuperati sotto la neve, mentre un terzo è stato trasportato d’urgenza dall’elicottero di soccorso austriaco Christophorus alla clinica universitaria di Innsbruck. È in corso una vasta operazione di soccorso, con l’impiego di cinque elicotteri. Secondo le prime informazioni, sarebbero circa una decina gli scialpinisti coinvolti. Allertati 4 ospedali. Dopo il distacco della slavina, poco prima delle ore 12, sono stati allertati gli ospedali di Bolzano, Merano, Bressanone e di Innsbruck in Austria. 🔗 Leggi su Open.online

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