Valanga fuoripista sopra Courmayeur sale a due il bilancio dei morti nel canale in val Veny | un ferito grave

Una valanga si è staccata questa mattina nel canale dei Vesses sopra Courmayeur, causando la morte di due persone e lasciando un ferito grave. La massa di neve ha travolto un gruppo di sciatori che stava scendendo fuori pista, provocando una scena di grande caos e paura. I soccorritori sono intervenuti subito, recuperando i corpi e portando il ferito in ospedale.

Mattinata drammatica in Val Veny, sopra Courmayeur, dove una valanga si è staccata nel canale dei Vesses travolgendo un gruppo di sciatori fuoripista. Il bilancio è di due morti e un ferito grave. Si ipotizza che le vittime siano di nazionalità francese. Dalle operazioni di ricerca e soccorso non risultano altre persone coinvolte. Le indagini sull'accaduto sono affidate alla guardia di finanza di Entreves. I sorvoli per captare i segnali Artva. Nelle scorse ore, le operazioni di ricerca sono stati attivati due elicotteri, impegnati nei sorvoli della zona per individuare eventuali segnali dell'apparecchio Artva, il dispositivo di localizzazione utilizzato nelle ricerche in valanga.