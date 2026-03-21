Valanga in Alto Adige | una decina di scialpinisti travolti a Racines

Una decina di scialpinisti sono stati travolti da una valanga in Alto Adige, nella zona del Tallone Grande a Racines. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno portando avanti un'ampia operazione di recupero. La slavina si è verificata durante un'escursione in montagna e ha coinvolto diversi partecipanti. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Bolzano, 21 marzo 2026 – Una decina di scialpinisti travolti da una valanga in Alto Adige, dove è in corso una maxi operazione di soccorso dopo il distacco di una massa di neve sul Tallone Grande, a Racines. Stando alle prime frammentarie informazioni, sarebbero almeno dieci i scialpinisti rimasti coinvolti, ma per il momento non si sa nulla sulle loro condizioni. Cinque gli elicotteri impiegati nelle operazioni di soccorso. Sul posto stanno intervenendo il Soccorso Alpino, il Bergrettung Sudtirol, la Guardia di Finanza e diverse eliambulanze. Cosa sappiamo della valanga Il distacco della valanga è avvenuto circa alle ore 11.30 sulla 'Hohe Ferse' (Tallone Grande), una montagna di 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Valanga in Alto Adige: una decina di scialpinisti travolti a Racines Articoli correlati Leggi anche: Valanga in Alto Adige, soccorritori in azione a Racines: “Almeno dieci scialpinisti coinvolti” Alto Adige, tragedia a Solda: due scialpinisti morti travolti da una valangaAGI - Due scialpinisti sono morti dopo essere stati travolti da una valanga nella zona di Solda in Alto Adige. Aggiornamenti e notizie su Alto Adige Temi più discussi: Una valanga travolge dieci persone in val Ridanna: mobilitati i soccorsi; ALTO ADIGE.IT * CRONACA: VALANGA SUL PRESENA, MORTO IL GIOVANE SCIATORE CHE ERA STATO TRAVOLTO; Valanga sul Presena, morto il giovane sciatore che era stato travolto; Risk Report alla base della gestione del rischio | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano. Valanga in Alto Adige, travolto un gruppo di una decina di scialpinisti: in corso maxi operazione di soccorsoÈ in corso una maxi operazione di soccorso dopo il distacco di una valanga sul Tallone Grande, a Racines. Sul posto sono intervenuti cinque elicotteri decollati in Alto Adige e nel ... leggo.it Una valanga travolge dieci persone in val Ridanna: mobilitati i soccorsiGli uomini del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza sono impegnati per recuperare eventuali feriti. Allertato anche il Centro operativo di Innsbruck e gli ospedali ... altoadige.it ULTIM’ORA Valanga sul Tallone Grande, a Racines (Alto Adige). Coinvolti almeno 10 scialpinisti facebook Un forte Sì dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia. x.com