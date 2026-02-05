Alto Adige tragedia a Solda | due scialpinisti morti travolti da una valanga

Due scialpinisti sono morti questa mattina in Alto Adige, travolti da una valanga a Solda. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle vittime. La zona, nota per le sue piste e i rischi di slavine, resta sotto stretta sorveglianza.

AGI - Due scialpinisti sono morti dopo essere stati travolti da una valanga nella zona di Solda in Alto Adige. La notizia è confermata dal Soccorso Alpino. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio, verso le ore 13.30, nei pressi delle piste del Madriccio nella zona sciistica di Solda. Come informa il Soccorso Alpino, vi è il sospetto che altre persone siano rimaste coinvolte in una seconda valanga ma al momento non si hanno conferme ufficiali. Alle operazioni di soccorso stanno partecipando diverse squadre del Soccorso Alpino di Tubre, Solda, Trafoi e Prato allo Stelvio, oltre alle unità del Bergrettungsdienst (Brd) e del soccorso alpino della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Agi.it

Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, causando la morte di due scialpinisti.

Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, travolgendo un gruppo di scialpinisti.

Argomenti discussi: La Val Venosta in lutto per la scomparsa di René Piffrader, indagini in corso; Tragedia in Oman, operaio altoatesino 23enne morto sul lavoro; In Alto Adige la precarietà uccide; La fiaccola olimpica arriva a Longarone. Maurilio De Zolt e Alessia Scortechini i tedofori che hanno rappresentato il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

