Valanga in Alto Adige soccorritori in azione a Racines | Almeno dieci scialpinisti coinvolti

Una valanga si è staccata sul Tallone Grande a Racines, in Alto Adige, provocando l'intervento dei soccorritori. Almeno dieci scialpinisti sono stati coinvolti nell'incidente avvenuto oggi, sabato 21 marzo, a un'altitudine di circa due mila metri. Le operazioni di soccorso sono in corso per individuare e mettere in sicurezza le persone coinvolte.

Valanga sul Tallone Grande, a Racines (Alto Adige). Coinvolti almeno 10 scialpinisti. L'incidente è avvenuto oggi, sabato 21 marzo, a 2.300 metri. In azione i soccorritori con 5 elicotteri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Alto Adige, valanga a Solda travolge tre scialpinisti: due le vittime recuperate, soccorsi ancora in azioneUna valanga si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio, intorno alle 13:30, sopra Solda, all'altezza di cima Beltovo. Valanga in Alto Adige, morti due scialpinisti: il dramma a SoldaÈ di due morti il bilancio di una valanga che nel primo pomeriggio si è staccata sopra Solda, in Alto Adige. Approfondimenti e contenuti su Alto Adige Temi più discussi: Una valanga travolge dieci persone in val Ridanna: mobilitati i soccorsi; ALTO ADIGE.IT * CRONACA: VALANGA SUL PRESENA, MORTO IL GIOVANE SCIATORE CHE ERA STATO TRAVOLTO; Valanga sul Presena, morto il giovane sciatore che era stato travolto; Risk Report alla base della gestione del rischio | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano. Valanga in Alto Adige, travolto un gruppo di una decina di scialpinisti: in corso maxi operazione di soccorsoÈ in corso una maxi operazione di soccorso dopo il distacco di una valanga sul Tallone Grande, a Racines. Sul posto sono intervenuti cinque elicotteri decollati in Alto Adige e nel ... leggo.it Una valanga travolge dieci persone in val Ridanna: mobilitati i soccorsiGli uomini del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza sono impegnati per recuperare eventuali feriti. Allertato anche il Centro operativo di Innsbruck e gli ospedali ... altoadige.it ULTIM’ORA Valanga sul Tallone Grande, a Racines (Alto Adige). Coinvolti almeno 10 scialpinisti facebook Un forte Sì dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia. x.com