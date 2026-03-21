Una valanga in Alto Adige ha coinvolto almeno venticinque persone in Val Ridanna, provocando due decessi e cinque feriti. L'evento si è verificato in una zona di alta quota, dove un gruppo di escursionisti è stato sorpreso dalla massa di neve che si è staccata improvvisamente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori con squadre di terra e mezzi aerei.

Una valanga ha travolto almeno dieci persone in Val Ridanna, in Alto Adige, innescando una vasta operazione di soccorso in alta quota. L’allarme è scattato nella mattinata di sabato, alle 11:40, quando è arrivata la segnalazione di un distacco nevoso a circa 2.300 metri. Fin dai primi minuti si è compreso che la situazione era grave, con più persone coinvolte e la necessità di un intervento rapido e coordinato per evitare conseguenze ancora più drammatiche. Le persone travolte erano tutte dotate di Artva, il dispositivo di localizzazione fondamentale in caso di incidenti in montagna. Un elemento decisivo che potrebbe facilitare le operazioni di ricerca sotto la neve, in un contesto dove il tempo è il fattore più critico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Valanga in Alto Adige, travolte 25 persone in Val Ridanna: 2 morti e 5 feriti

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