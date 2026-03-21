Una valanga in Alto Adige ha travolto dieci scialpinisti nella val Ridanna, causando almeno due morti e un ferito grave. I soccorritori stanno conducendo una vasta operazione di salvataggio nella zona, mentre le ricerche sono ancora in corso per trovare eventuali dispersi. La tragedia si è verificata durante una escursione in montagna, con le squadre di emergenza impegnate nel recupero dei superstiti.

Sarebbe di due morti e un ferito grave il bilancio provvisorio della valanga in val Ridannna in Alto Adige. Due scialpinisti sono stati recuperati morti dalle masse nevose, mentre un altro è stato portato dall'elicottero di soccorso austriaco Christophorus alla Clina universitaria di Innsbruck. Sul posto sono intervenuti complessivamente sei elicotteri (dall'Alto Adige i tre Pelikan, l'Aiut Alpin e la Guardia di finanza e dall'Austria il Christophorus) e un'ottantina di soccorritori di tutta l'Alta valle Isarco. I soccorsi L'incidente è avvenuto ad una quota di 2.300 metri. A supporto è stata allertata anche la centrale operativa di Innsbruck, così come è stata effettuata la richiesta di posti letto in terapia intensiva presso gli ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Valanga in Alto Adige travolge dieci scialpinisti: almeno 2 morti e un ferito. In corso maxi operazione di salvataggio in val Ridannna

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