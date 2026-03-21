Una valanga si è staccata sul Tallone Grande, a Racines, travolgendo dieci scialpinisti. Sul luogo sono impegnati cinque elicotteri nelle operazioni di salvataggio. Attualmente, le squadre di soccorso stanno cercando di recuperare i coinvolti, mentre le condizioni meteorologiche complicano le operazioni. La situazione resta sotto stretta osservazione e si attende l’esito delle verifiche.

È in corso una maxi operazione di soccorso dopo il distacco di una valanga sul Tallone Grande, a Racines. Sul posto sono intervenuti cinque elicotteri decollati in Alto Adige e nel Tirolo austriaco. Secondo prime informazioni, una decina di scialpinisti sarebbero rimasti coinvolti, ma per il momento non si sa nulla sulle loro condizioni. L'incidente è avvenuto ad una quota di 2.300 metri. A supporto è stata allertata anche la centrale operativa di Innsbruck, così come è stata effettuata la richiesta di posti letto in terapia intensiva presso gli ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone. Sul posto la Guardia di finanza e tutte le squadre del Soccorso alpino del distretto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Valanga in Alto Adige travolge dieci scialpinisti: in corso maxi operazione di salvataggio con cinque elicotteri

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