Una valanga in val Ridanna, in Alto Adige, ha coinvolto dieci scialpinisti provocando due morti e un ferito grave. Sul posto sono attivi cinque elicotteri impegnati in una maxi operazione di salvataggio. La slavina si è verificata recentemente e le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Sarebbe di due morti e un ferito grave il bilancio provvisorio della valanga in val Ridannna in Alto Adige. Due scialpinisti sono stati recuperati morti dalle masse nevose, mentre un altro è stato portato dall'elicottero di soccorso austriaco Christophorus alla Clina universitaria di Innsbruck. Sul posto sono intervenuti complessivamente sei elicotteri (dall'Alto Adige i tre Pelikan, l'Aiut Alpin e la Guardia di finanza e dall'Austria il Christophorus) e un'ottantina di soccorritori di tutta l'Alta valle Isarco. L'incidente è avvenuto ad una quota di 2.300 metri. A supporto è stata allertata anche la centrale operativa di Innsbruck, così come è stata effettuata la richiesta di posti letto in terapia intensiva presso gli ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Valanga in Alto Adige travolge dieci scialpinisti: 2 morti e un ferito grave. In corso maxi operazione di salvataggio con cinque elicotteri?

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