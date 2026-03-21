Una valanga in val Ridanna, in Alto Adige, ha travolto dieci scialpinisti, causando due morti e lasciando tre feriti gravi e due feriti lievi. Sul luogo sono intervenuti cinque elicotteri per la maxi operazione di salvataggio. La richiesta di aiuto è arrivata immediatamente, rendendo necessario un intervento rapido e coordinato. La ricerca dei dispersi è ancora in corso.

È di due morti, tre feriti gravi e due lievi il bilancio definitivo della valanga in val Ridanna in Alto Adige. Lo comunica la Centrale di emergenza di Bolzano. La slavina si è staccata alle ore 11:40 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio. La maggior parte fortunatamente è stata però solo sfiorata dalle masse nevose. Sul posto sono giunti con gli elicotteri gli uomini del soccorso alpino Cnsas, Alpenverein e Guardia di finanza, con delle unità cinofile, come anche i vigili del fuoco della zona. I soccorsi L'incidente è avvenuto ad una quota di 2.300 metri. A supporto è stata allertata anche la centrale operativa di Innsbruck, così come è stata effettuata la richiesta di posti letto in terapia intensiva presso gli ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Valanga in Alto Adige travolge dieci scialpinisti, 2 morti e tre feriti grave: in corso maxi operazione di salvataggio con cinque elicotteri

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