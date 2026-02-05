Valanga in Alto Adige morti due scialpinisti | il dramma a Solda

Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, causando la morte di due scialpinisti. I soccorsi sono arrivati subito, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle vittime. La zona è stata messa in sicurezza e le operazioni di recupero sono in corso.

È di due morti il bilancio di una valanga che nel primo pomeriggio si è staccata sopra Solda, in Alto Adige. L'incidente si è verificato, intorno alle ore 13.30, nella zona del rifugio Madriccio e avrebbe interessato un gruppo di scialpinisti. Sul posto sono giunti i soccorritori con gli elicotteri della Guardia di finanza e il Pelikan 2. Una persona sarebbe stata estratta viva. Soccorsi all'opera Proseguono i soccorsi perché, secondo alcune testimonianza, non può essere escluso la presenza di un'altra persona sotto una seconda valanga, che è scesa nelle immediate vicinanze. Sul posto si trovano tuttora gli uomini del Cnsas di Tubre, Solda, Trafoi e Prato allo Stelvio, come anche quelli del Cnsas della Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Leggo.it

Una valanga si è staccata oggi pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, causando la morte di due scialpinisti.

