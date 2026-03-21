Una valanga in Alto Adige ha coinvolto 25 scialpinisti, provocando due decessi e cinque feriti. Tre di questi ultimi sono stati trasportati in ospedale in condizioni gravi. L’incidente si è verificato durante un'escursione sulla neve, coinvolgendo un gruppo di sciatori in una zona montuosa della regione. I soccorritori sono intervenuti sul posto per le operazioni di recupero.

AGI - Due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite per una valanga in Alto Adige. Tre feriti sono stati ricoverati in gravi condizioni negli ospedali altoatesini. Sono complessivamente 25 gli scialpinisti - di più gruppi - coinvolti. La valanga è caduta sulla 'Hohe Ferse' (Tallone Grande), montagna tra Val Ridanna e la Val di Racines. Lo riferisce l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. La slavina si è staccata a 2.445 metri. Cinque gli elicotteri impiegati, i tre Pelikan altoatesini, eliambulanza Aiut Alpin Dolomites ed Heli C1 di Innsbruck. Il distacco. Il distacco della valanga è avvenuto circa alle ore 11.30 sulla 'Hohe Ferse' (Tallone Grande), montagna di 2. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Valanga in Alto Adige, 25 scialpinisti coinvolti e 2 morti. Cinque feriti, tre sono gravi

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