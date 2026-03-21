Una valanga si è staccata in Val Ridanna, in Alto Adige, coinvolgendo dieci persone che sono state travolte. Le squadre di soccorso stanno intervenendo sul luogo per prestare assistenza e stabilire l’entità delle ferite. Attualmente, sono in corso le operazioni di recupero e di assistenza ai coinvolti. La zona è sotto stretta sorveglianza delle autorità competenti.

È in corso un enorme operazione di soccorso in Val Ridanna, in Alto Adige, dove si è verificata una valanga che ha travolto dieci persone. L'allarme è scattato nella mattinata di sabato, alle 11:40. Secondo un primo aggiornamento, sono almeno dieci le persone coinvolte, tutte munite di Artva, il dispositivo di localizzazione fondamentale per trovare i dispersi sotto la neve. L'incidente è avvenuto ad una quota di 2.300 metri. Al momento è in corso l'intervento di salvataggio, coadiuvato da cinque elicotteri. A supporto è stata allertata anche la centrale operativa di Innsbruck, così come è stata effettuata la richiesta di posti letto in terapia intensiva presso gli ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Valanga in Alto Adige, dieci persone travolte. In corso maxi operazione di soccorso

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