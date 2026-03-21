Una valanga in Alto Adige ha coinvolto dieci persone nella zona di Val Ridanna. Sul posto sono in corso operazioni di soccorso per recuperare i superstiti e gestire la situazione. Le autorità stanno coordinando gli interventi per garantire l’assistenza ai soccorritori e alle persone coinvolte. La slavina si è verificata in una delle aree frequentate dagli escursionisti della regione.

È in corso un’enorme operazione di soccorso in Val Ridanna, in Alto Adige, dove si è verificata una valanga che ha travolto dieci persone. L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, alle 11.40. Secondo un primo aggiornamento, sono almeno dieci le persone coinvolte, tutte munite di Artva, il dispositivo di localizzazione fondamentale per trovare i dispersi sotto la neve. L’incidente è avvenuto a una quota di 2.300 metri. Al momento è in corso l’intervento di salvataggio, coadiuvato da cinque elicotteri. A supporto è stata allertata anche la centrale operativa di Innsbruck, così come è stata effettuata la richiesta di posti letto in terapia intensiva presso gli ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Valanga in Alto Adige travolge 10 persone, maxi operazione di soccorso

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