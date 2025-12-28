valanga in val di susa ci sarebbero persone coinvolte

Una valanga si è verificata oggi intorno alle 14 nel comprensorio di Claviere, in Alta Val di Susa, interessando le aree delle piste e del fuori pista. Al momento si segnalano possibili persone coinvolte. Le autorità stanno intervenendo per verificare la situazione e fornire aggiornamenti sulla dinamica e sulle eventuali conseguenze dell'evento.

Una valanga è avvenuta intorno alle 14 nel comprensorio di Claviere, in Alta Val di Susa, tra la zona delle piste e del fuori pista. Dalle prime indicazioni ci sarebbero persone coinvolte anche se al momento non è ancora chiaro quante siano e se ci siano dei feriti. Sul posto stanno intervenendo gli elicotteri dei vigili del fuoco e del 118, oltre al Soccorso Alpino con cani e carabinieri sciatori. Questa mattina è morto un freerider romano di 31 anni, anche lui travolto da una valanga sulla Marmolada, che lo ha trascinato in un crepaccio. Da ieri ricerche in corso per un’escursionista dispersa ad Agordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

