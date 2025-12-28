Valanga a Claviere ci sarebbero persone coinvolte

Una valanga si è verificata oggi, 28 dicembre, nel comune di Claviere, intorno alle 14. Le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali persone coinvolte. Al momento non sono stati confermati feriti o dispersi. La zona rimane sotto monitoraggio per garantire la sicurezza di residenti e soccorritori.

Una valanga si è staccata intorno alle 14 di oggi, 28 dicembre, a Claviere. I vigili del fuoco stanno intervenendo per mettere in sicurezza la zona ed escludere la presenza di persone coinvolte. Per questo, si è alzato in volo anche l'elicottero Drago. +++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO Continua a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Valanga a Claviere, ci sarebbero persone coinvolte Leggi anche: Scontro tra due auto: cinque persone coinvolte, ci sono anche tre bambini Leggi anche: L’incendio più letale a Hong Kong, 128 persone sarebbero morte Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Valanga sull'Ortles travolge sette scialpinisti: almeno 3 morti - Tragedia sulle montagne dell'Alto Adige dove nel pomeriggio di oggi, sabato 1 novembre, una valanga si è staccata nella zona dell’Ortles, vicino a Cima Vertana, e ha travolto un gruppo di ... ilgazzettino.it Tre persone sono morte a causa di una valanga sulla Cima Vertana, in Alto Adige - Sabato tre persone, una donna e due uomini, sono morte a causa di una valanga sulla Cima Vertana, nel massiccio dell’Ortles- ilpost.it Alto Adige, valanga uccide 3 scialpinisti - Sono 3 gli scialpinisti morti dopo essere stati travolti da una valanga nel pomeriggio sulla Cima Vertana, montagna del gruppo dell'Ortles in Alto Adige. rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.