La UIL FPL Taranto sottolinea l’importanza di rispettare i lavoratori del Comune di Crispiano e di usare correttamente i social network. È fondamentale che gli strumenti di comunicazione pubblica siano impiegati in modo responsabile, evitando comportamenti offensivi o diffamatori. Un confronto civile e rispettoso contribuisce a mantenere un ambiente di lavoro sereno e a tutelare l’immagine istituzionale, favorendo un dialogo costruttivo tra cittadini e amministrazione.

Tarantini Time Quotidiano “Serve più rispetto per i dipendenti comunali e un uso responsabile dei social network, strumenti di comunicazione pubblica che non possono trasformarsi in vetrine di offese o diffamazioni”. È il richiamo che arriva da Diego Murri e Giuseppe Zingaropoli, componenti di segreteria della UIL FPL Taranto, dopo che in alcune dirette Facebook locali sono stati rivolti giudizi offensivi e commenti denigratori verso il personale del Comune di Crispiano. “Siamo i primi a difendere la libertà di espressione – sottolineano Murri e Zingaropoli – ma ricordiamo che essa incontra il limite del rispetto della dignità altrui, come previsto dall’articolo 2 della Costituzione e dall’articolo 595 del Codice Penale in materia di diffamazione, anche telematica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

UIL FPL Taranto: "Rispetto per i lavoratori del Comune di Crispiano e uso corretto dei social"

