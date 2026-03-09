Davide Bartesaghi, terzino del Milan, ha commentato la situazione della squadra durante la presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, affermando che la stagione sta andando bene e che è soddisfatto così. Le sue parole sono state riportate in un contesto di eventi ufficiali, senza ulteriori approfondimenti o analisi.

Queste le parole di Davide Bartesaghi, terzino del Milan, in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini. "Sono contento perché comunque abbiamo portato a casa i tre punti e sono contento per Estupinan che è un bravo ragazzo che si merita tutto questo. Siamo tutti felici". Zazzaroni: "In estate Allegri mi disse che avresti preso il posto di Estupinan". Bartesaghi risponde: "La stagione sta andando bene. Sono contento così e spero di continuare. La Nazionale? Sarà orgoglioso se arriverà la chiamata, ma ora sono concentrato sul Milan". Sul palco salgono anche i figli di Paletta e Biglia. Queste le parole di Davide Bartesaghi in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Bartesaghi: “La stagione sta andando bene. Sono contento così” | Pm

