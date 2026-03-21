Usa l’Intelligence smentisce i militari | nessun segnale di guerra per Taiwan nel 2027

Gli Stati Uniti hanno reso pubblici mercoledì 18 marzo il rapporto di intelligence sulle minacce per il 2026, nel quale si afferma che non ci sono segnali di un possibile conflitto tra Taiwan e la Cina nel 2027. L’intelligence ha smentito le affermazioni dei militari riguardo a una possibile guerra imminente, evidenziando che al momento non ci sono indicatori di escalation militare nella regione.

Gli Stati Uniti hanno pubblicato mercoledì 18 marzo il rapporto di intelligence sulle minacce per il 2026. Il documento offre una valutazione del rischio su tematiche più generali, come l’IA e la tecnologia quantistica applicata ai computer, e su macroaree geografiche dove vengono valutati il livello di minaccia di attori ostili agli interessi USA, ma soprattutto la loro volontà di perseguire azioni aggressive che possano destabilizzare ulteriormente quei quadranti del globo. In questo esercizio di forecast effettuato in base alla raccolta di dati di intelligence, spicca una considerazione molto interessante che riguarda la possibile futura... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Usa, l’Intelligence smentisce i militari: nessun segnale di guerra per Taiwan nel 2027 Articoli correlati Leggi anche: Il Pentagono al Congresso smentisce Trump: “Non c’era nessun segnale che l’Iran volesse colpire per primo”. Si incrina la narrativa della guerra preventiva del tycoon Guerra in Medioriente, il Pentagono: “Nessun segnale che Iran volesse attaccare per primo Usa”Durante un briefing a porte chiuse al Congresso degli Stati Uniti, funzionari del Pentagono hanno ammesso che non esistevano informazioni di... Tutto quello che riguarda Usa l'Intelligence smentisce i militari... Temi più discussi: Guerra all’Iran, Gabbard smentisce Trump: Teheran non stava cercando di arricchire l’uranio; Iran minaccia nucleare? La capa dell'intelligence nazionale Usa smentisce Trump (e se stessa): l'avvertimento sul missile intercontinentale; Gabbard, alla guida dell'intelligence Usa, smentisce Trump: Teheran non era una minaccia; Usa, il nuovo guaio per Trump si chiama Tulsi Gabbard. Usa, Tulsi Gabbard: Iran non ha tentato di ricostruire gli impianti nucleariNel corso dell'audizione in commissione Intelligence del Senato la direttrice dell'intelligence americana Tulsi Gabbard ha dichiarato, incalzata da un senatore democratico, che l'Iran non ha tentato d ... tg24.sky.it Direttrice 007 Usa smentisce Trump: Iran non ha tentato di ricostruire capacità nucleare dopo giugno 2025. Ma in aula non lo diceGabbard in Senato non legge un passaggio che sembra essere in contraddizione con le giustificazioni dell'attacco avanzate dal presidente Usa ... adnkronos.com L'Iran minaccia: “Complici degli Usa”. Italia in campo con Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone facebook Stretto di Hormuz, Trump pronto per fase 2: ecco il piano Usa e la svolta di Londra x.com