Il Pentagono al Congresso smentisce Trump | Non c’era nessun segnale che l’Iran volesse colpire per primo Si incrina la narrativa della guerra preventiva del tycoon

Il Pentagono ha dichiarato al Congresso che non ci sono segnali che l’Iran volesse attaccare per primo, smentendo così quanto affermato dall’ex presidente. La risposta ufficiale si inserisce in un contesto in cui si tenta di chiarire le intenzioni di Teheran, mentre le dichiarazioni di Trump avevano alimentato dubbi sulla possibilità di un’azione preventiva. La questione rimane al centro del dibattito politico e militare.

Come si sul dire: in tempo di guerra ogni dichiarazione va presa con le pinze. L’ultima prova di questo vecchio adagio arriva dal Pentagono che in un briefing riservato al Congresso degli Stati Uniti d’America, stando a quanto riporta la Reuters, ha detto molto chiaramente che “non c’era n essun segnale di un attacco imminente e preventivo” da parte dell’Iran contro gli Usa o i loro alleati. Si tratta di parole che sbugiardano completamente il presidente americano Donald Trump. Il tycoon, infatti, da giorni sostiene che l’attacco statunitense contro l’Iran sia stato reso necessario come “risposta preventiva” ai possibili attacchi che Teheran avrebbero potuto scatenare per prendere di mira la gigantesca “armada” statunitense schierata nel Golfo, e per colpire Israele, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Guerra in Medioriente, il Pentagono: “Nessun segnale che Iran volesse attaccare per primo Usa”Durante un briefing a porte chiuse al Congresso degli Stati Uniti, funzionari del Pentagono hanno ammesso che non esistevano informazioni di...

Pentagono: nessun segnale che Iran volesse attaccare per primo gli Usa’Le dichiarazioni sembrano indebolire una delle argomentazioni chiave dell'amministrazione Trump a favore della guerra.

