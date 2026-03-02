Guerra in Medioriente il Pentagono | Nessun segnale che Iran volesse attaccare per primo Usa

Durante un briefing a porte chiuse al Congresso degli Stati Uniti, funzionari del Pentagono hanno ammesso che non esistevano informazioni di intelligence concrete che suggerissero un imminente attacco iraniano contro le forze statunitensi. La rivelazione, riportata da Reuters, mette in discussione una delle principali giustificazioni della recente offensiva americana in Medio Oriente. Leggi anche: Iran, Trump a sorpresa: "Uccisioni si sono fermate, verifichiamo" Le ammissioni dei funzionari del Pentagono. Secondo quanto riferiscono due fonti vicine alla vicenda, durante la riunione domenicale i rappresentanti del Pentagono hanno dichiarato che le autorità statunitensi non avevano alcuna evidenza che l' Iran stesse pianificando un attacco preventivo contro le truppe americane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra in Medioriente, il Pentagono: "Nessun segnale che Iran volesse attaccare per primo Usa" Pentagono: nessun segnale che Iran volesse attaccare per primo gli Usa'Le dichiarazioni sembrano indebolire una delle argomentazioni chiave dell'amministrazione Trump a favore della guerra. Il Pentagono smentisce Trump: "Nessuna indicazione che l'Iran volesse colpire le basi Usa in Medio Oriente"Nessuna informazione in mano alla Difesa americana indicava la possibilità di un attacco iraniano agli Stati Uniti.