Gli Stati Uniti hanno deciso di schierare 2.500 marines in Medio Oriente come parte di una strategia per proteggere lo Stretto di Hormuz. Londra ha dato il via libera all’uso delle basi militari sul suo territorio per sostenere questa operazione. La mossa arriva in un momento di tensione crescente nella regione, con un aumento delle attività militari e delle manovre di rafforzamento delle forze statunitensi.

Gli Stati Uniti intensificano lo scontro per il controllo dello Stretto di Hormuz. Il presidente Donald Trump sta facendo pressione sulla sua amministrazione e sugli alleati perché trovino il modo di riaprire la cruciale rotta marittima, e il Pentagono ha dispiegato in Medioriente altre tre navi da guerra e migliaia di marines. Il Wall Street Journal riferisce che 2.200-2.500 unità del gruppo anfibio di pronto intervento della Uss Boxer e della 11ma unità di spedizione di base in California sono dirette verso l'Us Central Comand, responsabile per le forze armare americane nella regione. Si tratta del secondo massiccio invio nell'ultima settimana dopo la Uss Tripoli, che ha base in Giappone, e la 31ma unità di spedizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Usa, grandi manovre per liberare Hormuz. Pronti 2500 marines. Londra: ok alle basi

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