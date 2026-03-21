Gli Stati Uniti e Israele hanno effettuato attacchi contro l'impianto nucleare di Natanz in Iran, uno dei principali centri dedicati all'arricchimento dell'uranio. L'incidente si è verificato nel contesto di crescenti tensioni tra le parti coinvolte. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha chiesto di evitare un incidente nucleare e di mantenere alta l'attenzione sulla situazione nel Medio Oriente.

Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito l’impianto nucleare iraniano di Natanz, uno dei siti chiave del programma di arricchimento dell’uranio di Teheran. La notizia è stata diffusa dai media iraniani e confermata dall’Organizzazione per l’energia atomica della Repubblica islamica, secondo cui il complesso è stato preso di mira nella mattinata di sabato. Le autorità iraniane sostengono che non sia stata registrata alcuna perdita di materiale radioattivo e che non vi siano rischi immediati per la popolazione residente nelle aree circostanti.. L'allarme dell'Aiea. Il direttore generale dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Mariano Grossi ha fatto appello alla «moderazione militare». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Usa e Israele attaccano Natanz, Medio Oriente sull'orlo del disastro? Aiea: «Evitare un incidente nucleare»

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