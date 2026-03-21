In Medio Oriente, l'Iran ha lanciato due missili balistici contro l'isola Diego Garcia nell'Oceano Indiano, senza colpire la base militare statunitense e britannica presente sull'isola. Nel frattempo, gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro l'impianto nucleare di Natanz. Questi eventi si sono verificati in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

L'Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro Diego Garcia, ma non ha colpito la base militare americano-britannica che sorge sull'isola nell'Oceano Indiano. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando diverse fonti ufficiali statunitensi. Uno dei missili ha avuto un malfunzionamento durante il volo, mentre una nave da guerra americana ha lanciato un intercettore SM-3 contro l'altro, ha precisato il quotidiano. Non è chiaro quando sia avvenuto l'attacco. Usa e Israele hanno colpito l'impianto nucleare iraniano di Natanz Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito l’impianto nucleare iraniano di Natanz, ha dichiarato l’organizzazione per l’energia atomica della Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Medio Oriente, l'Iran lancia missili contro l'isola Diego Garcia nell'oceano Indiano. Usa e Israele attaccano l'impianto nucleare di Natanz

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