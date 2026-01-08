Nel 2017, la Casa Bianca ha comunicato la decisione di Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti da 66 organizzazioni internazionali, inclusa la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Questa scelta ha avuto implicazioni significative per la partecipazione degli Stati Uniti nei negoziati internazionali sul clima, segnando un cambiamento nella strategia diplomatica del paese in materia ambientale.

(Adnkronos) – La Casa Bianca ha annunciato la decisione del Presidente Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti da 66 organizzazioni internazionali, tra cui la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfcc), l’accordo che dal 1992 costituisce la base di tutti i principali negoziati internazionali sul clima. La decisione include anche il ritiro . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Trump ritira gli Stati Uniti dal trattato Onu sui cambiamenti climatici

Leggi anche: Anso vince il Premio AICA 2025 per la migliore comunicazione sui cambiamenti climatici

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Dal clima ai migranti, Trump ordina il ritiro da 66 trattati e organizzazioni internazionali; Maduro tra diritto internazionale e legge Usa: perché il processo può funzionare; La strategia di Trump per conquistare la Groenlandia; Ucraina, Trump: Senza il mio coinvolgimento sarebbe tutta della Russia.

Usa fuori dal trattato Onu sui cambiamenti climatici: la decisione di Trump - Gli Stati Uniti si ritirano dal trattato ONU sul clima (UNFCCC) e da decine di organismi internazionali. msn.com

Trump ritira gli Stati Uniti dal trattato Onu sui cambiamenti climatici - Si tratta del documento, firmato da tutto il resto del mondo, che funge da base giuridica per la lotta al riscaldamento globale. open.online

PALESTINESI ALL’ONU/ “Lo stop degli Usa è illegale, così aiutano Israele a incrementare il terrorismo” - Sui palestinesi Israele ha "diritto di veto" alle Nazioni Unite, ma rischia l'isolamento e un'ondata di terrorismo Gli USA dicono no alla partecipazione ... ilsussidiario.net

Clima, Trump rompe con l’Onu: gli Stati Uniti fuori dal trattato sui cambiamenti climatici x.com

Napoli in ansia per Neres In Lazio-Napoli ha poggiato male il piede e si è accasciato a terra dolorante: si è trattato di un trauma distorsivo alla caviglia Soccorsi immediati: fuori aiutato dallo staff medico e cambio con Mazzocchi Esami in arrivo per capire l’ facebook