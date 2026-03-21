Uova sempre più care rincari record | l’effetto aviaria pesa sulle famiglie

Le uova sono in aumento di prezzo, con un incremento che supera i record precedenti, provocato da una domanda in crescita e da una produzione sotto pressione. La situazione si riflette sui costi quotidiani delle famiglie italiane, in particolare in vista delle festività pasquali, quando l’acquisto di uova rappresenta un elemento tradizionale. La crescita dei prezzi si manifesta in modo evidente nelle ultime settimane.

Roma - Prezzi in forte aumento con domanda crescente e produzione sotto pressione: le uova diventano sempre più costose mentre si avvicinano le festività pasquali Le uova diventano sempre più costose e incidono sulle spese quotidiane degli italiani, proprio in vista delle festività. Secondo le rilevazioni della Commissione Unica Nazionale (Cun), i prezzi hanno registrato un incremento significativo dall’inizio dell’anno, con aumenti fino al +27% per le uova da allevamento a terra e al +23% per quelle provenienti da allevamenti in gabbia. Alla base di questo aumento c’è una combinazione di fattori, tra cui la riduzione dell’offerta dovuta all’influenza aviaria, che nel corso del 2025 ha colpito diversi allevamenti a livello europeo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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