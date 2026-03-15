La guerra e le conseguenze nuovo colpo al commercio Pesa l’effetto dei rincari

A gennaio 2026, il commercio ha mostrato segnali di ripresa, ma le conseguenze della guerra continuano a farsi sentire. Tra i fattori che influenzano il settore ci sono i rincari di prezzo che pesano sui consumatori e sulle aziende. La situazione rimane difficile per molte attività commerciali, mentre gli effetti della guerra si ripercuotono ancora su diversi settori economici.

Pistoia, 15 marzo 2026 – Gennaio 2026 si era aperto con una timida ripresa del commercio al dettaglio: secondo quanto le stime elaborate dall’Istat, infatti, nel primo mese di quest’anno le vendite hanno registrato un aumento dello 0,6% in termini di valore e dello 0,4% in termini di volume rispetto al mese precedente. Allargando la comparazione all’anno, l’aumento è stato del 2,3% per il valore e dello 0,9% per il volume. Un trend positivo, spiega Confesercenti, influenzato soprattutto dai buoni risultati delle vendite del settore alimentare e della grande distribuzione, mentre meno positiva appariva la tendenza nei settori non alimentari e delle piccole superfici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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