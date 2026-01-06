L'uomo trovato morto nella Bergamasca aveva ferite alla testa | si indaga per omicidio

Nella giornata di ieri, a Taleggio, in Bergamasca, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 43 anni con ferite alla testa. La Procura ha avviato un’indagine per omicidio. Le autorità stanno approfondendo le circostanze del decesso per chiarire eventuali responsabilità.

Ieri è stato trovato il corpo di un 43enne a Taleggio, nella Bergamasca. Aveva ferite importanti alla testa e la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

