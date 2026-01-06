L'uomo trovato morto nella Bergamasca aveva ferite alla testa | si indaga per omicidio

Nella giornata di ieri, a Taleggio, in Bergamasca, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 43 anni con ferite alla testa. La Procura ha avviato un’indagine per omicidio. Le autorità stanno approfondendo le circostanze del decesso per chiarire eventuali responsabilità.

Ieri è stato trovato il corpo di un 43enne a Taleggio, nella Bergamasca. Aveva ferite importanti alla testa e la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio.

Uomo trovato morto nel Bergamasco, sul corpo segni di violenza - È di origini egiziane, e presenta segni compatibili con un'azione violenta, l'uomo trovato morto dai carabinieri della Stazione di San Giovanni Bianco stamani in una piazzuola lungo la strada ... ansa.it

Taleggio, trovato morto ai bordi della strada: sul corpo segni compatibili con una violenza - I sanitari non hanno però potuto fare altro che constatarne il decesso. ilgiorno.it

Uomo trovato morto nel Bergamasco, sul corpo segni di violenza. È un egiziano che risulta residente da tempo nella zona #ANSA x.com



