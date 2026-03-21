Roma uomo trovato morto in un casolare | le immagini del casale

A Roma, tra le zone Nomentana e San Basilio, un uomo è stato trovato morto questa mattina in un casolare. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e hanno acquisito le prime immagini del casale. La vittima, ancora non identificata, era priva di vita quando è stata rinvenuta. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze del decesso.

Le immagini del casale a Roma, tra le zone Nomentana e San Basilio a Roma, dove questa mattina è stato ritrovato il corpo di un uomo ancora da identificare. Sul cadavere sono stati ritrovati segni di violenza. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, uomo trovato morto in un casolare: le immagini del casale Articoli correlati Roma, uomo trovato morto in un casolare a San Basilio: segni di violenza sul corpoUn uomo è stato trovato morto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 marzo, all’interno di un casolare in via Giggi Spaducci, nel quartiere San... Uomo trovato morto in un casolare di San Basilio a Roma: ha segni di violenza, si indaga per omicidioSi indaga per omicidio sul cadavere di un giovane trovato in un casolare di San Basilio a Roma. Altri aggiornamenti su Roma uomo trovato morto in un casolare... Temi più discussi: Morto dopo una caduta dal terrazzo, non fu incidente. Adriano Gneo sfuggiva al suo aguzzino: risolto il giallo; Trovato morto Elia Rosa, il 33enne scomparso da Tor Marancia: le ricerche erano durate due mesi; Trovato morto Elia Rosa, il 33enne scomparso due mesi fa da Tor Marancia; Nessuno lo vedeva da giorni, Polizia entra nella casa e trova l'uomo morto: le indagini sul decesso. Uomo trovato morto in un casolare di San Basilio a Roma: ha segni di violenza, si indaga per omicidioUn uomo è stato trovato morto all'interno di un casolare di via Giggi Spaducci nel quartiere San Basilio a Roma. Il rinvenimento risale al primo pomeriggio di oggi, sabato 21 marzo ed è avvenuto nella ... fanpage.it Roma, uomo trovato morto in un casolare a San Basilio: segni di violenza sul corpoUn uomo è stato trovato morto oggi, sabato 21 marzo, in un casolare abbandonato in via Giggi Spaducci nel quartiere San Basilio a Roma. Dalle prime informazioni sembra che sul corpo ci siano segni di ... adnkronos.com ANCORA NOI!!!! Roma è sempre giallorossa #LazioRoma 1-2 | #ASRomaFemminile x.com Tivoli, Roma: Villa Adriana - Hadrian's Villa - Villa d'Hadrien - 'Canopus', stately pool representing the Nile surrounded by sculptures and arches. Built ca AD 120 by Roman Emperor Hadrian, it is the most imposing Roman Villa known: larger than the city of Po facebook