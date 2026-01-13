Rocco mandato via da Uomini e Donne Tina fa piangere Sabrina Zago

Durante l'ultima puntata di Uomini e Donne, Rocco Bruno è stato invitato a lasciare il programma, mentre Cinzia Paolini è rimasta nel parterre. La puntata ha anche visto momenti emozionanti, tra cui le lacrime di Sabrina Zago, coinvolta nelle dinamiche dei protagonisti. Un episodio che ha suscitato riflessioni sui percorsi personali dei partecipanti e sulle scelte narrative del programma.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Rocco Bruno è stato "costretto" a lasciare il programma, a differenza della sua ex Cinzia Paolini, che invece è rimasta nel parterre. Sabrina Zago ha vissuto momenti molto concitati, mentre Flavio Ubirti ha attaccato inaspettatamente Martina Cardamone. Rocco lascia UeD, Sabrina Zago scoppia in lacrime. La puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 13 gennaio 2026, è proseguita dal blocco incentrato sul ritorno nel programma di Cinzia Paolini e Rocco Bruno. I due hanno continuato a raccontare le motivazioni che li hanno spinti a separarsi, per poi arrivare ad un epilogo.

