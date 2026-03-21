Università e territorio | un futuro da costruire insieme

A Bergamo si è svolto un incontro tra università, istituzioni, imprese e realtà culturali per discutere delle trasformazioni sociali e del ruolo della conoscenza nello sviluppo locale. L’evento ha visto protagonisti rappresentanti di diversi settori, che hanno condiviso idee e prospettive sul futuro della città e del territorio circostante. La giornata ha puntato a favorire un confronto diretto e aperto tra i partecipanti.

Bergamo. Un pomeriggio di dialogo tra università, istituzioni, imprese e realtà culturali per riflettere sulle trasformazioni della società contemporanea e sul ruolo della conoscenza nello sviluppo dei territori. È questo il cuore dell’iniziativa , promossa dall’Università degli studi di Bergamo in occasione di Università Svelate 2026, la Giornata Nazionale delle Università in programma venerdì 20 marzo 2026. Promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, la Giornata Nazionale delle Università coinvolge gli atenei di tutto il Paese in una giornata di apertura e dialogo con la società. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: “Costruire il futuro insieme”: UniBg si apre al territorio dalle nuove Officine lungo la Corsarola Meloni incontra Vance: «L’Occidente base del futuro da costruire insieme. Europa e Usa uniti dai valori»«È bello incontrarti di nuovo, è bello essere di nuovo in questo bellissimo Paese. Università Svelate 2026 - Università e territorio: un futuro da costruire insieme Aggiornamenti e notizie su Università e territorio un futuro da... Temi più discussi: Università Svelate: il Politecnico si apre al territorio; Prevenire il cancro con l’aspirina: l'università d’Annunzio protagonista di una ricerca internazionale; Università della Basilicata e comunità, una tre giorni per aprirsi al territorio; Università Svelate, la d’Annunzio apre le porte: il 20 marzo focus sul legame con il territorio. Università svelate 2026. Per celebrare il legame tra Ateneo e territorioGrande successo per l’iniziativa nel segno della ricchezza del patrimonio culturale aperto alla città. A cui La Pisaniana dedica una puntata speciale. lanazione.it Chieti: università e territorio, alla d’Annunzio la Giornata Nazionale delle UniversitàInteramente dedicata al complesso e sempre avvincente rapporto tra l’Ateneo d’Annunzio ed il territorio che lo ospita la Giornata Nazionale delle Università nota come Università Svelate ... rete8.it ATTENZIONE – ISCRIZIONI PERCORSI INDIRE IN CHIUSURA Le iscrizioni sono attive dalle ore 17:00 del 16 marzo 2026 e scadranno alle ore 23:59 del 23 marzo 2026. LINK UFFICIALI ISCRIZIONE – POLO FORMIA Università Pegaso Infanzia https:// facebook La nuova fase di studi avviata dall'Università di Firenze, guidata dall'antropologa forense Elena Pilli, ha l'obiettivo di dare un nome alle ultime sette vittime dell'eccidio senza identità #ANSA x.com