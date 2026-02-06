Meloni incontra Vance | L’Occidente base del futuro da costruire insieme Europa e Usa uniti dai valori

Questa mattina, Giorgia Meloni ha incontrato il segretario di Stato americano Antony Vance a Roma. Durante l'incontro, Meloni ha sottolineato il legame tra Europa e Stati Uniti, parlando di un futuro da costruire insieme sulla base di valori condivisi. La premier ha aggiunto che è sempre un piacere tornare in Italia e ha espresso l'affetto del Governo verso il nostro Paese e i cittadini italiani. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma la sensazione è che l'alleanza tra Roma e Washington rimane forte e determinata.

«È bello incontrarti di nuovo, è bello essere di nuovo in questo bellissimo Paese. Amiamo l'Italia e gli italiani». Nel breve punto con la stampa seguito all'incontro con la premier Giorgia Meloni, in prefettura a Milano, il vicepresidente JD Vance non ha nascosto l'entusiasmo per la missione in Italia, alla guida della delegazione Usa per Milano-Cortina, insieme al segretario di Stato Marco Rubio. «Avete fatto un lavoro eccezionale con i giochi olimpici. La città è bellissima», ha aggiunto Vance, rivelando che «mia moglie era molto eccitata di venire alle Olimpiadi a Milano, abbiamo pensato di venire praticamente da quando sono diventato vicepresidente».

