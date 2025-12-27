CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56? METAAAAA BENETTON! Che bell’azione di Treviso! Odogwu non deve far altro che schiacciare la palla in metà dopo un grandissimo lavoro di Menoncello e Mendy che stanno facendo sfracelli nella difesa delle Zebre. 55? Zebre che sembrano un po’ in confusione adesso. Gli emiliani devono ritrovare calma e lucidità se vogliono ribaltare questa partita. 53? META BENETTON! La maul avanzante di Treviso viene fermata fallosamente da Mazza. L’arbitra Munarini non può far altro che estrarre il giallo al centro delle Zebre ed assegnare la metà tecnica a Treviso! 52? Estremamente fallosa adesso la difesa di Parma, terzo fallo in pochi secondi per gli emiliani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Zebre-Benetton Treviso 16-23, United Rugby Championship in DIRETTA: Gli ospiti allungano con una meta tecnica

Leggi anche: LIVE Benetton Treviso-Zebre 16-8, United Rugby Championship in DIRETTA: meta di Ferrari

Leggi anche: LIVE Zebre-Benetton Treviso 9-16, United Rugby Championship in DIRETTA: Benetton più efficace in attacco, ma c’è partita al Lanfranchi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

LIVE Benetton Treviso-Zebre 21-15, United Rugby Championship in DIRETTA: i trevigiani si rilanciano in classifica; URC: dove e quando si vede il secondo derby tra Zebre e Benetton in tv e streaming; Zebre-Benetton Treviso oggi, United Rugby Championship: orario, tv, streaming; Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming dal 27 al 28 dicembre.

LIVE Zebre-Benetton Treviso 9-16, United Rugby Championship in DIRETTA: ospiti in vantaggio, ma match in equilibrio - Bellissmo numero di Da Re che riparte da una mischia con un sottomano ... oasport.it